بفستان مخملى.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها برفقة أصدقائها. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها برفقة أصدقائها.





ريهام حجاج الأنظار فى الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى الركبة بأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملى كما تميز بنقوشات الورد الملونة. خطفتالأنظار فى الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى الركبة بأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملى كما تميز بنقوشات الورد الملونة.





ريهام حجاج إطلالتها بمجموعة من المجوهرات البسيطة وغير المبالغ بها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام. وأكملتإطلالتها بمجموعة من المجوهرات البسيطة وغير المبالغ بها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





ريهام حجاج على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة. أما من الناحية الجمالية، فاعتمدتعلى خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.



