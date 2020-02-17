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مرأة

بفستان مخملى.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:42 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها برفقة أصدقائها.

خطفت ريهام حجاج الأنظار فى الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى الركبة بأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملى كما تميز بنقوشات الورد الملونة.

وأكملت ريهام حجاج إطلالتها بمجموعة من المجوهرات البسيطة وغير المبالغ بها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ريهام حجاج على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

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