بسبب التبرعات الخيرية.. الجمهور يفتح النار على ريهام حجاج.. شاهد رد فعلها

تعرضت الفنانة ريهام حجاج لانتقادات لاذعة بعد تدشينها حساب جديد بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يحمل اسمها، و مخصص لتلقي التبرعات الخيرية لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.





ورغم تلك المبادرة الخيرية، إلا أن ريهام حجاج لم تسلم من الانتقادات من قبل متابعي إنستجرام الذين أكدوا لها أن هذه المنصة الاجتماعية لم تكن خير وسيلة للوصول للأسر المحتاجة.





وجاءت التعليقات :" يعني هما الناس الغلابة والمحتاجين هيكون عندهم إنستجرام ومتابعين .. في ناس متعرفش ايه هو إنستجرام وماشيين بموبيلات عادية او ممكن يكون أصلا مش معاهم ".





ولم تصمت ريهام حجاج أمام هذه الانتقادات وبررت موقفها :والله انا ساعدت ناس كتيرة أوي عن طريق انستجرام دي طريقة التواصل اللي اقدر استخدمها بحكم شغلي على أقل بستخدمه في حاجات خير لو عندك طريقة أحسن ساعدي بيها وربنا يقدرك ويقدر كل ناس على فعل الخير".



