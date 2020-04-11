الصحة تشكل لجنة مركزية للحد من انتشار عدوى كورونا بين الأطقم الطبية

تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.





وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية في مصر أولًا بأول، تم عقد اجتماع اليوم عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة" والذين يعملون على مدار الساعة للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.





ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكل احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.





ولما كانت الإصابات بين الأطقم الطبية في العالم تصل في بعض الدول الي حوالى 25%، فوجهت الوزيرة بتشكيل لجنة مركزية يكون هدفها الأساسي الحد من انتشار العدوى بين الاطقم الطبية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالفعل بدأت اللجنة في عملها وجارى المرور على جميع المستشفيات للتأكد من استيفاء الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها علمًا بأن حالات الاصابة بين الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة جاء معظمها من خارج المستشفيات وحوالي 12 % فقط من داخلها.





كما توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير للفرق الطبية في كل أنحاء مصر وأسرهم لما يبذلونه من جهدًا كبير لحماية الوطن.