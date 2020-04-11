إزالة 29 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز أبوتشت ونجع حمادي وقنا ونقاده وقوص، شنت اليوم عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا ومديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 29 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، بأن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 8 حالات تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمركزي أبوتشت وقوص بمساحة إجمالية 4220 متراً مربعاً وإزالة حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة فدان واحد، وإزالة 19 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادى وقنا ونقادة وقوص بمساحة إجمالية 17 قيراطاً و17 سهم، بالإضافة إلي إزالة حالة واحدة مخالفات بناء بدون ترخيص على مساحة 100 متر مربع بمركز قنا.

وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم على المخالفين، لافتا إلى تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ قنا، إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.





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