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أخبار البلد

القومي للمرأة: إطلاق اسم طبيبة الدقهلية المتوفاة بكورونا على مدرسة قرار إنساني

السبت 11/أبريل/2020 - 10:37 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لقراره، إطلاق اسم الطبيبة الفقيدة سونيا عبد العظيم عارف، التى وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على مدرسة شبرا البهو الابتدائية بمركز أجا.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بقرار محافظ الدقهلية ، مؤكدة أنه قرار إنسانى جاء فى وقته، لرد الاعتبار  للفقيدة وأسرتها، وللكادر الطبى بشكل عام، ويعد تأكيدا لرسالة هامة تتمثل في أن تضحيات الكادر الطبي هى محل تقدير واحترام ، وأن الإصابة أو الوفاة بهذا الفيروس  ليست جريمة أو وصمة عار. 

وأكدت رئيسة المجلس أن الكادر الطبي يخوض كفاحا مستمرًا للقضاء على هذا الفيروس مضحين بأنفسهم  فداء للوطن  ، ويجب على جميع المصريين تقدير دورهم العظيم فى حمايتهم وحماية الوطن ،  وادراك ما تمر به مصر من تحديات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشددة على أن وزارة الصحة لا تألو جهدا وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية  بشأن طرق الدفن والغسل لضحايا الفيروس.

يذكر أن قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جاء على خلفية تجمع  أهالى قرية شبرا البهو اليوم لرفض دفن الطبيبة بالمقابر الخاصة بأسرتها   ،  بعد وفاتها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
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