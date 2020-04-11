أخبار الرياضة.. شرط وحيد لـ تخلي ليفربول عن محمد صلاح.. رسمياً بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





شرط وحيد من ليفربول للتخلي عن محمد صلاح

أكدت صحيفة الديلي إكسبريس الإنجليزية أن ليفربول وضع شرطا وحيدا للتخلي عن المحترف المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







بيراميدز يضم أحمد فتحي رسميا

اعلن نادي بيراميدز عن التعاقد رسميا، مع أحمد فتحي، قادما من النادي الاهلي .







الهلال السعودي يستهدف ضم نجم المنتخب العراقي لخلافة جوميز

أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع العراقي مهند علي مهاجم بورتيمونينسي البرتغالي، لخلافة الفرنسي بافتيمبي جوميز في حال رحيله عن الفريق.







محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ساديو ماني بأغنية عربي.. فيديو

احتفل لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد الدولي السنغالي ساديو ماني، والذي يتم اليوم عامه الـ28، عبر الغناء بلغة كل لاعب داخل الفريق.





رينجرز الأسكتلندي يرد على ميتشو ويصدم مهاجم الزمالك

رد نادي رينجرز الأسكتلندي الذي يقوده أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد على إدعاءات الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، والذي أكد أن النادي طلب ضم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض.



