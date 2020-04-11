AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لـ تخلي ليفربول عن محمد صلاح.. رسمياً بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي

السبت 11/أبريل/2020 - 11:10 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أكدت صحيفة الديلي إكسبريس الإنجليزية أن ليفربول وضع شرطا وحيدا للتخلي عن المحترف المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 



اعلن نادي بيراميدز عن التعاقد رسميا، مع أحمد فتحي، قادما من النادي الاهلي .



أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع العراقي مهند علي مهاجم بورتيمونينسي البرتغالي، لخلافة الفرنسي بافتيمبي جوميز في حال رحيله عن الفريق.



احتفل لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد الدولي السنغالي ساديو ماني، والذي يتم اليوم عامه الـ28، عبر الغناء بلغة كل لاعب داخل الفريق. 


رد نادي رينجرز الأسكتلندي الذي يقوده أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد على إدعاءات الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، والذي أكد أن النادي طلب ضم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلبات مبابي تقرب محمد صلاح من اللعب لريال مدريد

مدرب الهلال يعلق على خلافه مع جوميز

الهلال السعودي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع خليفة جوميز

مهاجم الهلال السعودي يكشف سبب رحيله عن مارسيليا

الهلال السعودي يفاوض تاومبا.. والتعاون يرد

ميتشو: جيرارد أراد ضم مصطفى محمد إلى الدوري الأسكتلندي

ترشيحاتنا

جلعاد ساينسز.. أمل جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا .. تفاصيل

رئيس الوزراء يخضع لقياس درجة الحرارة والتعقيم خلال جولته بالإسماعيلية..صور

شرط وحيد من ليفربول للتخلي عن محمد صلاح

نتائج تحاليل الأطقم الطبية فى مستشفى قها سلبية.. وخروج 5 أطفال بعد تعافيهم من كورونا

حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

شاهد أول بوابات تعقيم إلكترونية مصنعة بأيدي مصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد