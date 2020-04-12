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سيارات

كيف تحافظ علي فوانيس سيارتك من التلف و الاصفرار

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:01 ص
كيف تحافظ علي فوانيس
كيف تحافظ علي فوانيس سيارتك من التلف و الاصفرار
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اشرف عطية
نحب دائما أن نبقي سياراتنا في أمان ونحب أن نحافظ عليها من التلف، ومن أكثر العيوب الشائعة في السيارات هي اصفرار الفوانيس مما يمنع خروج الضوء منها وقد ذكرنا في موصوع سابق كيف تقوم بتلميع فواتيس السيارة وفي هذا الموضوع سنتطرق إلى كيفية وقاية الفوانيس من الاصفرار والتلف.

كيفية الحفاظ علي فوانيس السيارة :

1- يمكنك لصق ورق شفاف علي الوش الخارجي للفانوس لتحافظ عليه.

2-تجنب تعرض السيارة للغبار والرمال وتركها دون تنظيف.

3-احرص على مسح الفوانيس ولو مرة يوميا.

4-تجنب تعرض سيارتك لأشعة الشمس فترات طويلة لأنها تساعد في اصفرار الفوانيس وتلفها.

5- اختيار الغطاء المناسب لسيارتك يحميها و يحمي الفوانيس من الاصفرار والتلف.


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