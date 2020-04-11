شيف مصري يقدم 350 وجبة مجانية يوميا لأطقم مستشفيات كورونا.. فيديو

جَّهز الشيف محمد صلاح، وفريق من الشباب المصري المتخصص فى إنتاج الأغذية، 350 وجبة يومية لكل العاملين بالمستشفيات التى تواجه فيروس كورونا؛ دعما لأطقم الأطباء والتمريض والإداريين.





وقال الشيف محمد صلاح المتخصص فى وجبات اللحوم، للإعلامى محمد غانم ، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" المذاع على فضائية "القاهرة والناس 2"، إنه قرر مع عدد من أصدقائه دعم الأطباء واطقم التمريض بالمستشفيات مع العمال والأداريين ، وتقديم وجبات غذائية عالية القيمة دون مقابل؛ لتشجيعهم على استمرار جهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار الى انه الوجبات يتم اعدادها بأيدي امهر الشيفات، وتم التصريح بها من وزارة الصحة، ويتم تعقيم مكان الإنتاج وجميع العاملين فى المبادرة يوميا؛ لضمان جودة المنتج، والذى يصل لـ 350 وجبة غذاء يوميا ، وقريبًا سيتم انتاج وجبات للأفطار والعشاء.





وأوضحت نجوى فتحى منسقة مبادرة" إحنا معاكم" ، ان الفكرة لاقت اقبالًا كبيرا عند المسؤلين بشركات الصناعات الغذائية الذين يدعمون المبادرة بمنتجات المكرونه والأرز واللحوم والدواجن وغيرها من البقوليات والخضر والفاكهة ، لافتة الى ان الدولة رحبت بها ايضا خاصة فى المستشفيات الى تعانى من نقص الخدمات والتى نتكفل بها تماما لإنتاج 350 وجبة غذاء يوميًا .



