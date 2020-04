الصخب يعود إلى نيويورك.. تحية استثنائية للعاملين بأقدم مستشفيات الولايات المتحدة.. فيديو

في مشهد غير اعتيادي التف مئات الأشخاص حول مستفى بلفيو بنيويورك، أقدم مستشفيات الولايات المتحدة، مقدمين التحية للطاقم الطبي بالمستشفى، بينهم عمدة المدينة دي بلاسيو وأول المستجيبين للعلاج المتعافين من فيروس كورونا.

تقول الممرضة هيلدا توكوبال البالفة 46 سنة عن المشهد "إنها بالتأكيد ترفع الروح المعنوية - لنا جميعًا"، حيث كان المشهد ملهما بالحماسة ويبعث بالارتياح لهم، وفقا لمجلة "نيويورك بوست".

وتعالت الصيحات والهتاف والتصفيق المتواصل لإظهار الدعم للفريق الطابي بمستشفى بلفيو نيويورك، في ظل زيادة كبيرة للوفيات

وفي تحية صاخبة، قام رجال الإطفاء بدق أبواق شاحناتهم ووميض أضواءهم تحية للعاملين بالمجال الطبي وطاقم المستشفى هاتفين "صخور بلفيو!"، كما خرج السكان من النوافذ لمشاكرة اللحظة والتصفيق للطاقم الطبي.

يقول ستيفن هيلمان نائب مفتش شرطة نيويورك عن الأبطال العاملين الطبيين "إن رؤية وجوههم دافئة بالفعل"، وتابع "كم كانوا سعداء ، الدموع في عيونهم.. كان شعورًا رائعًا".

كما انضم عمدة مدينة نيويورك دي بلاسيو إلى طابور طويل من رجال الإطفاء ورجال الشرطة ليثني على قتال الأطباء في الخطوط الأمامية ضد جائحة فيروس كورونا في مركز تفشي المرض في البلاد.

