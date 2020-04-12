AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائبة كفر الشيخ توجه نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بـ كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:44 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد
Advertisements
محمود زيدان
دعت هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، مواطني المحافظة بالالتزام والمكوث في منازلهم، حرصًا على صحتهم وصحة الآخرين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت أبو السعد، خلال بيان إعلامي، اليوم، تأكد ارتفاع عدد الحالات الإيجابية بمحافظة كفر الشيخ إلى 11 حالة إيجابية، منهم 4 حالات من قلين، ونؤكد أصبح من الحكمة اتخاذ تدابير احترازية من شأنها تجنب إصابات جديدة بقلين وبالتالي باقي المحافظة.

وأضافت، عضو مجلس النواب: "الخطر أصبح أقرب من المواطنين.. لازم نأخذ الاحتياط اللازم ونقعد في البيت.. خليك إيجابي لازم تحذر كل اللي حواليك.. #خليك_في_البيت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوقف معاناة الأهالي.. طلب إحاطة برلماني لإنشاء مركز الكلى في كفر الشيخ

لمواجهة كورونا.. مبادرة مجتمعية لتطهير شوارع قرية بـ كفر الشيخ.. فيديو

نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: مصر بخير والمحاصيل الزراعية لدينا متوفرة.. فيديو

ترشيحاتنا

إصابة مذيع فى مكملين الإخوانية بـ فيروس كورونا.. فيديو

تفاصيل القبض على مواطن سعودي أطلق النار على 4 أشخاص في مكة

بعد التعاقد مع أحمد فتحي .. بيراميدز يوضح مصير عمر جابر ورجب بكار.. فيديو

بعد تدهور حالتها.. وفاة فنانة عالمية شهيرة بـ فيروس كورونا

محمد رمضان يبلغ عن فرح أقيم في الخفاء خلال الحظر.. بهذه الطريقة

لأقتراب الجمعة العظيمة.. طريقة عمل الفول النابت بوصفة مختلفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

وما أدراك ما العصور الوسطى.. كيف استغل البريطانيون فترة حظر التجول؟

حالة كورونا كل 15 ثانية في نيويورك .. تفاصيل صادمة