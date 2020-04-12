نائبة كفر الشيخ توجه نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بـ كورونا

دعت هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، مواطني المحافظة بالالتزام والمكوث في منازلهم، حرصًا على صحتهم وصحة الآخرين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقالت أبو السعد، خلال بيان إعلامي، اليوم، تأكد ارتفاع عدد الحالات الإيجابية بمحافظة كفر الشيخ إلى 11 حالة إيجابية، منهم 4 حالات من قلين، ونؤكد أصبح من الحكمة اتخاذ تدابير احترازية من شأنها تجنب إصابات جديدة بقلين وبالتالي باقي المحافظة.



