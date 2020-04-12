اليوم.. جهاد جريشة يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة بسبب إبراهيم نور الدين





كان المستشار محمد الماشطة فى إدارة الشؤون القانونية باتحاد الكرة أرسل طلب استدعاء جديد إلى الحكم الدولى جهاد جريشة، للمثول للتحقيق اليوم الأحد فى مقر للجبلاية بالجزيرة، للاستماع إلى أقواله بعد تغيبه فى المرة الأولى وعدم حضوره إلى التحقيق فى حين حضر زميله إبراهيم نور الدين وأدلى بأقواله.





ومن المقرر توقيع عقوبة الإيقاف بحق جهاد جريشة من قبل إدارة الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة حال عدم حضوره اليوم الأحد والخضوع إلى التحقيق، وذلك وفقا للوائح المعمول بها داخل الجبلاية.





ورفض الحكم الدولى جهاد جريشة الصلح مع زميله إبراهيم نور الدين والتنازل عن الشكوى التى تقدم بها ضده فى اتحاد الكرة مؤخرا.





ويرى جهاد جريشة أنه تعرض إلى الظلم فى ملف القائمة الدولية للحكام بعد تراجعه فى الترتيب من المركز الأول إلى الثالث وعدم أحقية إبراهيم نور الدين فى تصدر الترتيب وسلكه أساليب غير رياضية للوصول إلى ذلك وفقا للشكوى التى تقدم بها.





فيما رفع الحكم الدولى إبراهيم نور الدين شعار عايز حقى وتمسك بالمضى قدما من جانب إدارة الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة باستكمال التحقيقات فى الشكوى التى تقدم بها زميله ضده للرد عليها ودرء أي شبهات طالته فى عمله بهيئة البترول أو المجال التحكيمي.







يذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن تفاصيل جديدة حول التحقيق الذى خضع له الحكم الدولى إبراهيم نور الدين من قبل المستشار محمد الماشطة، بالشئون القانونية للجبلاية، بشأن شكوى زميله جهاد جريشة ضده.





وقال المصدر ذاته إن إبراهيم نور الدين أثناء خضوعه للتحقيق الثلاثاء الماضي رفض حفظ التحقيق من جانب محمد الماشطة، المستشار القانونى للجبلاية، فى الشكوى التى تقدم بها جهاد جريشة ضده بعدما قدم مذكرة وافية بالرد على اتهامات جهاد جريشة وساهمت فى تقوية موقفه القانوني.



وأضاف: "قدم إبراهيم نور الدين شكوى جديدة ضد جهاد جريشة وطالب الشئون القانونية بإجراء تحقيق فى اتهامات جهاد جريشة له بأنه يتعامل بسلوك غير رياضي وأيضا فى عمله ما جعل نور الدين يحضر شهادة حسن سير وسلوك من الهيئة".



وأشار إلى أن إبراهيم نور الدين ذكر أنه كان مع جهاد جريشة فى إدارة منافسات أمم إفريقيا التى جرت فعالياتها في مصر صيف العام الماضى وغادر الكان، فيما استكمل جريشة البطولة القارية إلى جانب أنه لم يتم إرساله إلى كأس العالم بعدها، وإنما تم إرسال أمين عمر، ولم تجر أي مجاملات، وأنه كان الأولى أن يسافر هو إلى المونديال. وتابع: "كما رد نور الدين على اعتراض جريشة على كونه الأول فى ترتيب القائمة الدولية للحكام وقدم التقديرات الفنية الصادرة من جانب لجنة الحكام التى جعلته أن يكون أفضل حكم ويتقدم فى الترتيب بالقائمة الدولية الحكام، فضلا عن كونه لم يتم مجاملته فى ذلك".

يخضع اليوم الأحد، الحكم الدولى جهاد جريشة إلى التحقيق في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة بعد استدعائه للمرة الثانية للإدلاء بأقواله فى الشكاوى المتبادلة بينه وبين زميله إبراهيم نور الدين.