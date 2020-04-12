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مرأة

6 أعشاب تساعد على خفض ضغط الدم بدون أدوية

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:21 م
ضغط الدم
ضغط الدم
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لمياء الياسين
أعشاب وتوابل يمكنك العثور عليها في المنزل يمكن أن تساعد في علاج أعراض نزلات البرد وارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تمنع حتى الشيخوخة بسرعة غير متوقعة إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد". 

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1. الفلفل الحار

 الفلفل الحار ساخنة لها تأثير  مضاد للشيخوخة علينا. يمكن أن تعمل كمسكن للألم في مشاكل مثل حرقة المعدة، وهي جيدة للأكل إذا أردنا إنقاص الوزن، لأنها يمكن أن تزيد من حرق الدهون. 

2. الزنجبيل

الزنجبيل يحسن الهضم ويقلل الغازات. يقلل الالتهاب ويخفف الألم ويمكنه أن يخفف من البرد. يخفف الزنجبيل من غثيان الصباح ويخفف الغثيان.

3. البقدونس

البقدونس مثالي للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم . أيضًا ، بفضل فيتامين K ، يساعد البقدونس أيضًا على صحة العظام بجعلها أقوى.

4. النعناع

يساعد النعناع على تخفيف الصداع والصداع النصفي . قد يساعد البخار الناتج عن شاي النعناع أيضًا في علاج مشاكل التنفس ، حيث يمكن أن يخفف انسداد الأنف.

5. القرفة

يمكن أن تساعد القرفة على مكافحة التهابات الجسم وإصلاح تلف الأنسجة، كما أنه مضاد للالتهابات ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. إضافة إلى ذلك ، قد تساعد القرفة أيضًا على مكافحة الالتهابات البكتيرية وحتى حمايتك من السرطان.

6. البابونج

يمكن أن يقلل شاي البابونج من آلام الدورة الشهرية ويمكن أن يجعل النساء أقل قلقًا حيال ذلك. يقلل هذا الشاي أيضًا من نسبة السكر في الدم في الجسم، ما يساعد على علاج مرض السكري.
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