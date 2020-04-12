خليفة أحمد فتحي فى الأهلي.. صراع بين 6 لاعبين واستبعاد لاعب الزمالك الهارب

أسدل أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الستار على الجدل المثار حول مستقبله طوال الفترة الأخيرة، بعد أن وقع رسميا لبيراميدز لينتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأعلن بيراميدز قبل عدة ساعات التوقيع بشكل رسمي مع أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعقد مدته 3 سنوات.



ورفض أحمد فتحي كل محاولات النادي الأهلى في الاحتفاظ به داخل الفريق وعدم الرحيل فى الوقت الحالى، خاصة أنه كان يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وخبراته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.





وبدأ النادي الأهلي فى البحث عن حلول جذرية لتعويض رحيل أحمد فتحي بالتعاقد مع لاعب أو اثنين من أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة لعدم حدوث ارتباك فنى فى هذا المركز.





وشهدت الساعات القليلة الماضية تردد العديد من الأسماء، والتى دخلت بؤرة اهتمام النادي الأهلي للتعاقد مع أحدهما فى الميركاتو الصيفي المقبل، ويأتى على رأس هذه الأسماء، رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، والذى يقدم عروضا جيدة للغاية مع فريقه على مدار الفترة الماضية.





ويأتى أيضا كريم العراقي، الظهير الأيمن للمصري والمنتخب الأوليمبي الأساسي، ضمن الأسماء المرشحة بقوة للانتقال إلى المارد الأحمر.





وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ على فوزى، الظهير الأيمن لإنبي، كما ترددت إمكانية عودة باسم على، لاعب الأهلى المعار إلى الجونة، مرة أخرى للقلعة الحمراء.





كما وضع مسئولو النادي الأهلي إمكانية التعاقد مع باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلى، والذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن بشكل مميز بجانب إجادته للعب فى مركز المساك.





وأيضا يدخل ضمن الترشيحات وجدى كجريدة، الظهير الأيمن الدولى التونسي للنجم الساحلي، واستبعد الأهلي فكرة التعاقد حمدي النقاز، لاعب الزمالك الهارب عن القلعة البيضاء.







ويمتلك الأهلى لاعبا واحدا فى مركز الظهير الأيمن بعد رحيل فتحي بنهاية الموسم، وهو محمد هانى والذى يتمتع بثقة كبيرة من قبل الجهاز الفنى نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.