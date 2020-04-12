حقيقة توقيع الأهلي مع الأورجوياني سيرينو بديلا لـ رمضان صبحى.. خاص

كشفت تقارير صحفية عن وضع لجنة التخطيط داخل صفوف الأهلي الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن حساباتها ليكون خليفة رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته مع نهاية الموسم.





وأوضح يوجيش سينج، المدير التنفيذى لنادي صن داونز والمشرف على الفريق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع ما تم تناوله مجرد إشاعات وان اللاعب عقده ممتد مع النادي حتى 3 سنوات.





وأضاف أن النادي لا يفكر في الاستغناء عن اللاعب نهائيا لانه في قمة عطائه ويعتبر نجم الفريق.





وأكدت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلى، برئاسة محسن صالح، وضعت الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب الإفريقى، ضمن أبرز البدائل المرشحة للانتقال للقلعة الحمراء، فى الموسم المقبل.

وتشير التقارير إن سعر الأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب الإفريقى، لن يقل عن 2 مليون يورو، لكن تبقى رغبة صن داونز فى بيع اللاعب.