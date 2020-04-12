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الأوقاف تحذر: إنهاء الخدمة فورًا للأئمة فى تلك الحالة .. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد القاضى، المتحدث باسم وزارة الاوقاف، إن وزير الأوقاف أكد أنه لا مجال نهائيًا لعودة المنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية للمنابر مرة أخرى، وإنهاء خدمة من يخالف قرار غلق المساجد، وكل من يتبنى أفكار جماعة متطرفة أو يمكن أى من عناصرها من اعتلاء المنبر أو إعطاء الدرس بالمسجد.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المساجد هى مصابيح الأمة، ونتمنى أن يرفع الله البلاء عن مصر والعالم أجمع قريبًا، مشيرًا إلى أنه لن يعتلى المنبر أى أحد يتبنى أفكارا مغلوطة أو متشددة.

وتابع أن من يعتلى  المنبر يجب أن يكون صاحب فكر مستنير ويثقف من يصلى ورائه، ويكون داعية ينتمى لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل وتحرص على تجديد الخطاب الدينى المستنير والتى تعتبر القضية الأولى للوزارة.

وأوضح أنه جار إعداد جيل جديد من الائمة المستنيرين،  مؤكدًا أنه سيتم إنهاء خدمة أى شخص يثبت تبنيه أفكارًا مغلوطة.

وأشار إلى أنه لا مزايدة ابدًا على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى اتخذت قرار إغلاق المساجد للحفاظ على الأمة، مؤكدا أن القرار جاء بعد مشاورات كثيرة ومن يقصر ويفتح المسجد ويعرض المواطنين لانتشار الوباء سيتم انهاء خدمته فورًا.
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