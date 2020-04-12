جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدينة



ونوه وزير الإسكان بأن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء، والتعديات، هذه الأيام، وإزالتها على الفور، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.



وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر: إن الحملة الأولى أسفرت عن إزالة المخالفات والإشغالات لعدد 3 جراچات مخالفة ومتعدية على أملاك الدولة بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى بالحى السادس بالمدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.



وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة الثانية أسفرت عن رصد وإزالة مخالفات بناء بزيادة غرف سطح بعقارات بالحى الأول المجاورة ٢ بغرض تحويلها لأدوار سكنية بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل المخالفون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم التنبيه على نواب ومعاوني ورؤساء الأحياء، بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات رصد مخالفات البناء والتعامل دون تهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، كما سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن جهاز مدبنة 6 أكتوبر قام بشن حملتين مكبرتين لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون والجهات الأمنية بالمدينة.