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رياضة

أسطورة ليفربول يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:12 ص
شعار ليفربول
شعار ليفربول
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عمرو الحلوانى

غادر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، كينى دالجليش، المستشفى التي دخلها الأربعاء الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكان ليفربول قد أعلن أن دالجليش (69 عاما)، دخل المستشفى بعدما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي خضع له إيجابية رغم أنه لم تظهر عليه أي أعراض. 



وقالت صحيفة صنداى بوست أ دالجليش غادر المستشفى بعد استقرار حالته رغم إصابة بفيروس كورونا.



وذكرت الصحيفة أن أسطورة ليفربول وجه التحية والتقدير إلى كافة العاملين بالمستشفى التى رقد بها طوال الفترة الماضية عقب إصابته بالكورونا مؤكدا أن الخدمة الطبية فوق الممتازة ليس فقط بالنسبة له بل لجميع المرضى .



ويعد كيني دالجليش واحدا من أساطير ليفربول طوال التاريخ فى ظل عدد البطولات التى حصلها عليها مع الريدز كلاعب ومدرب حيث سبق وأن فاز بالدوري الإنجليزي 6 مرات كلاعب ، و3 مرات كمدرب مع ليفربول .

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