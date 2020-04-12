AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد شائعة نقص الأدوية.. مدير الحجر الصحي بقها تكشف تفاصيل حالة المصابين بـ كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:19 م
مستشفى قها للحجر
مستشفى قها للحجر الصحي
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قالت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها المركزي للعزل الصحي لمصابي كورونا إن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.
 

وأضافت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت للمستشفى 42 جهاز تنفس صناعي لم يتم استخدام سوى جهازين لحالتين.


وأشارت إلى أن المستشفى استقبل 112 حالة تماثل للشفاء 36 منها وخرجت31 حالة تعافت تماما بينهم 6 أطفال وذلك على مدار 4 دفعات آخرها كان أمس بخروج 11 حالة بينها 5 أطفال أصغرهم طفل يدعي محمد 3 سنوات من محافظة المنوفية وشقيقيه بينما لا تزال والدته تحت العلاج بالمستشفى.


أكدت رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها أن جميع الحالات المحجوزة مستقرة ويتم المتابعة الدورية لها، مشيرة إلى أن البروتوكول المصري للعلاج أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.


وقالت إن الفيروس يصيب الجميع ولكن نسب الشفاء في الأطفال جيدة ولا يعانون من أي مضاعفات، مشيرة إلى أن أسرة الطفل المتعافي محمد ياسر 3 سنوات أصيبت جميعها بفيروس كورونا بعدما انتقلت لهم العدوى من الأب العائد من إيطاليا.


فيما عبر المتعافون الـ11 الذين خرجوا من المستشفى مؤخرا عن فرحتهم بتعافيهم وخروجهم من المستشفى، مطالبين المواطنين بضرورة الالتزام بالبيوت والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات في حال الخروج في حالات القصوى والابتعاد عن الزحام والتجمعات قدر الإمكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من عمله لغرفة الحجز.. تفاصيل أول يوم للكندي المصاب بكورونا في الحجر الصحي بمطروح

طبيب مُتعافى من كورونا يشرح كيفية علاجه داخل الحجر الصحي

بيشتغلوا جوا النار.. متعافٍ من كورونا يتحدث عن أطباء العزل..مداخلة

الحجر الصحي يعلن أخبارا سارة بشأن مصابي كورونا في أسوان

مستشفى مصر للطيران يكشف حقيقة إصابة طبيب بفيروس كورونا

قبل استقبالها لمصابي كورونا.. الجيش الأبيض بمستشفى العزل يبعثون رسائل طمأنينة لأهالي أسيوط

ترشيحاتنا

بشرى خير .. ألمانيا تسجل تراجعا كبيرا في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن كارثة بشأن كورونا.. وتوجه تحذيرا شديد اللهجة

هل يملك الزوج إرجاع زوجته في الطلاق البائن.. البحوث الإسلامية تجيب

فيفي عبده بدون ميكب علي إنستجرام.. فيديو

ارتفاع عدد إصابات كورونا بصفوف الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية

الأفراح مستمرة .. بيراميدز يوجه رسالة جديدة بشأن أحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا