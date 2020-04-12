بعد شائعة نقص الأدوية.. مدير الحجر الصحي بقها تكشف تفاصيل حالة المصابين بـ كورونا

قالت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها المركزي للعزل الصحي لمصابي كورونا إن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت للمستشفى 42 جهاز تنفس صناعي لم يتم استخدام سوى جهازين لحالتين.





وأشارت إلى أن المستشفى استقبل 112 حالة تماثل للشفاء 36 منها وخرجت31 حالة تعافت تماما بينهم 6 أطفال وذلك على مدار 4 دفعات آخرها كان أمس بخروج 11 حالة بينها 5 أطفال أصغرهم طفل يدعي محمد 3 سنوات من محافظة المنوفية وشقيقيه بينما لا تزال والدته تحت العلاج بالمستشفى.





أكدت رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها أن جميع الحالات المحجوزة مستقرة ويتم المتابعة الدورية لها، مشيرة إلى أن البروتوكول المصري للعلاج أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.





وقالت إن الفيروس يصيب الجميع ولكن نسب الشفاء في الأطفال جيدة ولا يعانون من أي مضاعفات، مشيرة إلى أن أسرة الطفل المتعافي محمد ياسر 3 سنوات أصيبت جميعها بفيروس كورونا بعدما انتقلت لهم العدوى من الأب العائد من إيطاليا.





فيما عبر المتعافون الـ11 الذين خرجوا من المستشفى مؤخرا عن فرحتهم بتعافيهم وخروجهم من المستشفى، مطالبين المواطنين بضرورة الالتزام بالبيوت والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات في حال الخروج في حالات القصوى والابتعاد عن الزحام والتجمعات قدر الإمكان.