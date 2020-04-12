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محافظات

لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بمطروح

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:23 م
تعقيم المنشآت التعليمية
تعقيم المنشآت التعليمية بمطروح
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ايمن محمود
جهود كبيرة تبذلها  شعبة الحرب الكيمائية التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية بتعقيم وتطهير عدد من المنشآت التعليمية بمدينة مرسي مطروح بالتعاون ومديرية الصحة والتربية والتعليم .
 
استمرت  حملة التطهير  بعدد من  المدارس  في إطار منظومة التعاون المتميز بين المحافظة وقيادة المنطقة الغربية العسكرية  .

وأوضح الدكتور النيلي إستمرار حملة تطهير وتعقيم مباني  الإدارات التعليمية وجميع مدارس مطروح بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدا استمرارها علي مدار فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية .
 
وأشاد الدكتور النيلي بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها رجال قواتنا المسلحة الباسلة ودورهم الوطني التاريخي الكبير في تأمين البلاد في أوقات السلم والحرب مثمنا مجهودات هؤلاء الأبطال بالمنطقة الغربية العسكرية في تطهير المؤسسات الحكومية بمحافظة مطروح.


لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بمطروح
لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بمطروح
لمواجهة كورونا.. استمرار حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بمطروح
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