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فن

منى ممدوح تهنئ إسعاد يونس بـ عيد ميلادها.. شاهد

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:48 م
منى ممدوح و اسعاد
منى ممدوح و اسعاد يونس
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سيد احمد
هنأت الفنانة منى ممدوح الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ونشرت صورة لها معها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وكتبت منى ممدوح "Happpppppppy bithday  من تسعي لرسم الإبتسامة علي وجه كل مواطن عربي كل سنة وأنتي طيبة وطولة العمر والنجاح".

وكانت قد حصلت إسعاد يونس على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.

 ثم دخلت مجال التمثيل وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاحا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".

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