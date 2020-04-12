عبدالعال: السيسي يقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطن واستمرار العمل

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع صحة المواطن المصري فى أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق و الثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الاجهزة والمؤسسات والاعمال.





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأحد، فى ضوء المتابعة المستمرة للجهود المبذلولة من الدولة المصرية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا علي أن الرئيس السيسى يقيم التوازن الدقيق و الثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الاجهزة والمؤسسات والأعمال جراء هذه الأزمة.





وأشاد عبد العال بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره آداء جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة.





ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الجهود تعد ترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة المشاكل والأزمات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحى والإقتصادى والإجتماعى للمواطنين.





يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا علي مستوي السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.





وتضمنت الجهود قرار تأجيل إنعقاد الجلسات إلى 12 ابريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى ، وتم الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان ، كما أصدر الدكتور عبدالعال قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت مايقرب من 19 قرار وإجراء فى إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تسهدف تخفيف التجمعات، ليتم تأجيل الجلسات مرة أخري فى ضوء تجديد قرارات المواجهة حتي 29 إبريل من الشهر الجاري.