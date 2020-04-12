مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط عددا من مروجي السموم.. صور

نجحت الجهود فى ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وذلك ا ستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها، فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٥ تجار مخدرات.

في منطقة شبرا، تم ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 900 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول".

كما تم ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض".

وأخيرا تم ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.