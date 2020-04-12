AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البحرين تسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:46 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
سجلت البحرين اليوم الاحد، 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل شفاء حالتين.

وأعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن.

كانت الصحة البحرينية أعلنت عبر حسابها على تويتر أمس، عن 73 حالة إصابة جديدة، 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى.

وأشارت  إلى أن الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى عدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحرين: تعافي 3 أشخاص من فيروس كورونا الجديد

البحرين تعلن خبرا سارا بشأن فيروس كورونا

البحرين: ارتفاع مصابي كورونا لـ 62 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا القاتل

الصحة البحرينية: 38 إصابة جديدة بكورونا

الصحة البحرينية: تسجيل 66 إصابة جديدة للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد

ترشيحاتنا

أول تعليق من علي جمعة على رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة

فيفي عبده بدون ميكب علي إنستجرام.. فيديو

هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

بشرى خير .. ألمانيا تسجل تراجعا كبيرا في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تتعافى من فيروس كورونا.. المستشفيات بدأت تتنفس والإصابات تقل.. فيديو

في ذكرى ميلادها .. زوز شكيب رفضت الزواج من أشهر أطباء العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 صور تبرز جمال ورد الخال

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق