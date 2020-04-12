وزير القوى العاملة: غرفة عمليات بـ27 محافظة لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. إجمالي المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق

وجّه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الـ27 محافظة بضرورة المتابعة الميدانية من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية لأعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من غد، الاثنين، وحتي الخميس المقبل، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.





وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق، لافتا إلى إعداد تقرير يومي بالوضع في أماكن الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.





وأوضح سعفان أن إجمالي المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءًا من غد، الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، منوها إلى أنه سيتم تحديد الأسماء بكل مرحلة عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من موعد الصرف وتحدد الرسالة اليوم، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعي المصري الذي سيتم الصرف منه.





وأكد الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته بوضع الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، إضافةً إلى فروع بنك الزراعي المصري في بعض المحافظات.





ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.





وكشف عن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة والذي وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.