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محافظات

إزالة حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بـ أسيوط

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة بعض حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز القوصية وأبنوب وساحل سليم والبداري استكمالًا لحملات الإزالة المكبرة، موضحًا إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" للمخالفين وإحالتها للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.

وأكد أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها نظرًا لما تمثله الحالة الراهنة للبلاد ومنعًا لاستغلال تركيز الدولة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتحقيق مكاسب مادية وتربح مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في هذا الشأن بكل حسم دون تهاون أو تقصير.

وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ هذه القرارات خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومسئولي الحملة الميكانيكية والإشغالات وأملاك الدولة بكل مركز.

وأضاف أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والإشراف على حملات حي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام بالمتابعة والإشراف على حملات مراكز الجنوب ونبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بالمتابعة والإشراف على حملات مراكز الشمال لافتًا إلى استمرار تلك الحملات بصفة دورية لاستهداف التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في مهدها وتنفيذ قرارات الازالة أولًا بأول.

وترأس سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بمركز القوصية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجّه بإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد.
إزالة حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بـ أسيوط
إزالة حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بـ أسيوط
إزالة حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بـ أسيوط
إزالة حالات تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بـ أسيوط
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