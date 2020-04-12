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أخبار البلد

للتخفيف من تداعيات كورونا.. مصريون بميلانو يقدمون المخبوزات مجانا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، أشار فيه الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، إلى الصورة المشرفة لأي مصري في إيطاليا.


حيث قام المواطن أشرف فوزى من محافظة كفر الشيخ، ويعمل فى محل بيع للمخبوزات والفطائر، حيث خصص يوما للعمل مجانا لأى مواطن موجود بإيطاليا من جميع الجنسيات، وعلى الأخص الأكثر احتياجًا ولا تستطيع الشراء وذلك بتقديم جميع المخبوزات مجانا، كمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا.


ولفت المكتب في تقريره، إلى أن هذه الهدية يقدمها المواطن المصري مجانا مرة لكل الأشخاص المترددين على المحل، وسوف يتم زيادتها أكثر من مرة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع بإذن الله.


وطمأن المواطن أشرف فوزى الجميع، أن أحوال المصريين هنا في إيطاليا بخير وأنهم فى أفضل حال، مناشدا بضرورة الالتزام بالتواجد في منازلهم، لافتا إلى أن هذا الفيروس خطير جدا، وهناك أصدقاؤنا من الأطباء فى المستشفيات فى العناية المركزة بها تحملوا الكثير من المشقات فى علاجهم للمرضى.


وأعربت إيطالية تسكن بالقرب من متجر المخبوزات عن سعادتها بما يقوم به المصريون، مؤكدة أنه ليس بالجديد منهم القيام بذلك وتقديم المساعدات، مشيدة بمالك المتجر وأخوته وعلى مجهوداتهم تجاه أهل المنطقة منذ قدومهم إلى المكان.

ومن جانبه قال الملحق العمالي مجدي حسنين: إننا قمنا بقضاء يوم كامل فى المتجر ووجدنا أن كل من دخل المتجر تعامل بنفس المعاملة، وأعطى المترددين جميعا كل ما يحتاجونه بدون أى مقابل فى ظل المبادرة  بتوزيع المخبوزات مجانا، وفى النهاية قال: "اللهم احفظ مصر والمصريين وشعب إيطاليا".

كما أعرب عن تمنياته أن يحذوا رجال الأعمال المصريين بحذو ما قدمه الإخوة من أبناء الجالية المصرية فى مبادرتهم حتى يكون المصريون سباقون بما يقدمونه من مبادرات لكل الشعب الإيطالي،  مقدما الشكر لمالكى المتجر وكل الجالية المصرية فى إيطاليا على ما يقدمونه للبلاد وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

للتخفيف من تداعيات كورونا.. مصريون بميلانو يقدمون المخبوزات مجانا
للتخفيف من تداعيات كورونا.. مصريون بميلانو يقدمون المخبوزات مجانا
للتخفيف من تداعيات كورونا.. مصريون بميلانو يقدمون المخبوزات مجانا
للتخفيف من تداعيات كورونا.. مصريون بميلانو يقدمون المخبوزات مجانا
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