بـ 59 ألف جنيه.. سعر سوزوكي سويفت 2000 اليوم

يعاني سوق السيارات حاليا، حالة تذبذب؛ بسبب تراجع حركة البيع والشراء، بسبب أزمة فيروس كورونا،كما تأثرت أسعار السيارات المستعملة أيضا.





وتعتبر السيارة السوزوكي سويفت من أكثر السيارات التي تلقى رواجا في سوق السيارات المستعمل بسبب سعرها خاصة للمبتدئين في القيادة وتقدر سعر سوزوكي سويف موديل 2000 ، 1300 سي سي 59.000 جنيه.





أول أصدار لهذه السيارة كانت في عام 2000 وتتمتع بـ3 نسخ من المحرك ، الاول سعة 1.3 لتر بعدد 4 سلندر والثانية سعة 1.3 لتر بعدد 4 سلندر بينما النسخة الثالثة فهي ديزل سعة 1.3 لتر بعدد 4 سلندر .





أما الموديل الحالي سوزوكي سويفت 2017 فهو بنسختين الاولى ستكون سعة 1.2 لتر بعدد 4 سلندر بينما النسخة الثانية فهي سعة 1.0 لتر تيربو بعدد 4 سلندر .





وتعتبر سوزوكي سوزوكي سويفت واحدة من السيارات صغيرة الحجم و التي تتوفر في الاسواق بثلاث نسخ السيدان ذات الاربعة ابواب و الهاتشباك ذات الخسمة ابواب و الهاتشباك ذات الثلاثة ابواب.



