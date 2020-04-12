AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بـ 59 ألف جنيه.. سعر سوزوكي سويفت 2000 اليوم

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يعاني سوق السيارات حاليا، حالة تذبذب؛ بسبب تراجع حركة البيع والشراء، بسبب أزمة فيروس كورونا،كما تأثرت أسعار السيارات المستعملة أيضا.

وتعتبر السيارة السوزوكي سويفت من أكثر السيارات التي تلقى رواجا في سوق السيارات المستعمل بسبب سعرها خاصة للمبتدئين في القيادة وتقدر سعر سوزوكي سويف موديل 2000 ، 1300 سي سي 59.000 جنيه.

أول أصدار لهذه السيارة كانت في عام 2000 وتتمتع بـ3 نسخ من المحرك ، الاول سعة 1.3 لتر بعدد 4 سلندر والثانية سعة 1.3 لتر بعدد 4 سلندر بينما النسخة الثالثة فهي ديزل سعة 1.3 لتر بعدد 4 سلندر .

أما الموديل الحالي سوزوكي سويفت 2017 فهو بنسختين الاولى ستكون سعة 1.2 لتر بعدد 4 سلندر بينما النسخة الثانية فهي سعة 1.0 لتر تيربو بعدد 4 سلندر .

وتعتبر سوزوكي سوزوكي سويفت واحدة من السيارات صغيرة الحجم و التي تتوفر في الاسواق بثلاث نسخ السيدان ذات الاربعة ابواب و الهاتشباك ذات الخسمة ابواب و الهاتشباك ذات الثلاثة ابواب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار نيسان صني سوبر صالون المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

تعرف على السعر الخيالى لـ مرسيدس زلموكة المستعملة.. التفاصيل بالفيديو

أسعار كيا كارينز المستعملة في سوق السيارات.. شاهد

أسعار اسبيرانزا تيجو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

سعرها أقل من 30 ألف جنيه.. أرخص 7 سيارات في سوق المستعمل المصري

أول ظهور للسيارة نيسان أكس تريل 2021

ترشيحاتنا

لماذا يقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء.. نتائج مأساوية

إيطاليا تتعافى من فيروس كورونا.. المستشفيات بدأت تتنفس والإصابات تقل.. فيديو

رغم الجدل حول فعاليته.. بريطانيا تبدأ استخدام دواء جديدا لعلاج حالات كورونا الحرجة

هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

بريطانيا تتوصل إلى لقاح لـ فيروس كورونا خلال أسابيع.. تفاصيل

تعرف على الدول الأكثر نجاحا في مواجهة كورونا.. وكيف حققت ذلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس غريبة.. شاهد قبائل أفريقية تحرم على المرأة لمس الماشية

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 صور تبرز جمال ورد الخال

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها