هل أزمة كورونا هي أنسب وقت لشراء السيارات ؟

يعتبر شراء السيارة في هذا الوقت بعد انتشار فيروس كورونا أمرا ليس سهلا ولكنه لا يزال ممكنا.









وأكد معظم الخبراء في مجال السيارات ان هذا الوقت قد يكون الانسب للحصول على سيارة مستعملة بسبب توقف عملية البيع والشراء.





أوضح الخبراء أنه من الأفضل أن الشخص يفكر بحكمة في شراء سيارة مستعملة او سيارة مملوكة مسبقا تباع لدى توكيلات السيارات بدلا من سيارة جديدة كوسيلة لتوفير المال.





كما أنه مع إغلاق معظم الشركات وبقاء المستهلكين في منازلهم نجد ان وكلاء البيع والتجار أنفسهم في حاجة ماسة إلى تحقيق أي نوع من المبيعات في ظل هذا الركود.









ويمكن أن يعني ذلك انخفاضا في الاسعار وعروضا مع امكانية القبول بالتفاوض على السعر ، ولكن كلما طالت الظروف الاقتصادية ، قل عدد السيارات المستعملة الجيدة في السوق.









وأكد الخبراء انه من المؤكد ان حركة المبيعات البطيئة ستجعل المشتري اقوي في التفاوض ولكن كن على استعداد للانسحاب من التفاوض إذا لم تكن راضيًا.



