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محافظات

شاهد.. لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور.. وهذا ما حدث

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:43 ص
.لحظة دفن ضحية كورونا
.لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور
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جمالات الدمنهوري
خيم الحزن على قرية منية عطية بدائرة مركز دمنهور اثر وفاة أحد أهالى القرية متأثرا باصابتة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وشيع الاهالي جثمان أحد ضحايا فيروس كورونا، والذي توفي بمستشفي العزل اليوم الأحد وسط حالة من الأسى والحزن.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة، علي الضحية مرتدين الكمامات واقفين في تباعد أثناء الصلاة بمدافن القرية حيث تم أداء صلاة الجنازة وسط تواجد لضباط مديرية أمن البحيرة والأطباء والقيادات التنفيذية.

وقامت الوحدة المحلية بقيادة المحاسب محمد خميس رئيس المدينة ومعاونيه باتخاذ كافة الإجراءات الوقاية فى الرش والتطهير والتعقيم بمحيط المقابر ومداخل ومخارج القرية تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

شاهد.. لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور.. وهذا ما حدث
شاهد.. لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور.. وهذا ما حدث
شاهد.. لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور.. وهذا ما حدث
شاهد.. لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور.. وهذا ما حدث
شاهد.. لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور.. وهذا ما حدث
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