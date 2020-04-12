إنبي يحسم الجدل حول التعاقد مع صالح جمعة

كشف حلمي طولان نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لنادي لـ إنبي ، عن حقيقة وجود مفاوضات مع صالح جمعة للانضمام لنادي البترولي .





وقال طولان ، عبر راديو "اون سبورت" ، انه لم يعرض احد علي التعاقد مع صالح جمعة صانع العاب النادي الاهلي .





وتابع ، صالح جمعة لاعب مميز، ويعاني من بعض المشاكل والأمور الشخصية لم تساعده على اللعب مع الأهلي.





واختتم ، حلمي طولان ، تصريحاته ، ان أي مدرب يتمنى صالح جمعة، ولدى علاقات طيبة مع مسئولى النادي الأهلي وأحترمهم، ولم يعرض على أحد التعاقد مع اللاعب.





وسبق وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خروج صالح جمعة من حساباته خلال الفترة المقبلة.