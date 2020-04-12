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رياضة

لاعب الزمالك على وشك الرحيل بسبب قرار اتحاد الكرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:53 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
يسعى مسئولو الرجاء المغربي لتفعيل عقد شراء المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للنادي المغربي بداية الموسم الحالي، الذي ينص على شراء اللاعب نهائيا بعد دفع مليون و500 ألف يورو للزمالك.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه عقب القرار الذى أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بالأندية المصرية لـ 4 لاعبين كأقصى تقدير، تلاشت آمال الإبقاء على المهاجم المغربى حميد أحداد بقائمة الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن قرار الاتحاد المصرى قد يصب فى مصلحة الرجاء، حيث ستضطر إدارة الزمالك لفتح مفاوضات مباشرة مع النادى المغربى لمناقشة بيع ما تبقى من عقد أحداد بمبلغ مالى يكون مناسبا للفريقين معًا، فى ظل وجود 6 لاعبين آخرين بقائمة الأجانب داخل القلعة البيضاء.

في حالة تفعيل نادي الرجاء بند الشراء في عقد حميد أحداد فان الزمالك سيحقق مزايا من وراء تلك الصفقة..  الأولي هي توفير مقابل مادي يصل إلى 26 مليون جنيه للنادي تساهم في حل أزمة السيولة وتجديد عقود اللاعبين والاستعداد لموسم الصفقات الصيفية.

أما ثاني المميزات فيتمثل في توفير مكان لاعب أجنبي في إطار رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد الأجانب في كل نادي الموسم المقبل. 
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