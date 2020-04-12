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توك شو

أحمد موسى: تركيا تدفن ضحايا كورونا فى مقابر جماعية.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:24 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد مقابر جماعية لضحايا كورونا تم تصويرها بالطائرات، مردفا: "الوضع عندنا أحسن من غيرنا  وفى الخارج الدنيا دمار".

وتابع أحمد موسى خلال تقديمه برنامج  "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الوضع عندنا كان ممكنا يكون أفضل كتير لو قللنا الحفلات والتجمعات، مردفا: "محدش ضد الناس احنا خايفين عليكم وعاوزين صحتكم".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الأحد، خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
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