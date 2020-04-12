الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و92 حالة شفاء.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "الوزارة تجري أكثر من 22 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 387 إصابة جديدة بالفيروس و92 حالة شفاء، وجميع الحالات المصابة بحالة مستقرة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 4123 حالة".



