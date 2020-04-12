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أخبار العالم

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و92 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "الوزارة تجري أكثر من 22 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 387 إصابة جديدة بالفيروس و92 حالة شفاء، وجميع الحالات المصابة بحالة مستقرة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 4123 حالة".

وأضافت: "كما تم تسجيل حالتي وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة  بفيروس كورونا المستجد، خاصةً انهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة في الدولة 22 حالة".
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