استقالة وزير الداخلية التركي بسبب أزمة كورونا





أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.





يأتي ذلك وسط انتقادات للحكومة التركية على خلفية تعاملها مع أزمة كورونا، وقرارات الحظر المفاجئة المتخذة في 31 مدينة مما أدى إلى أزمة داخلية.





في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل تركيا 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1198.





كانت السلطات في تركيا أعلنت في مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.



