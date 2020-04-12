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أخبار العالم

استقالة وزير الداخلية التركي بسبب أزمة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:40 م
استقالة وزير الداخلية
استقالة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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قسم الخارجي

أعلن وزير الداخلية التركي  سليمان صويلو استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.

يأتي ذلك وسط انتقادات للحكومة التركية على خلفية تعاملها مع أزمة كورونا، وقرارات الحظر المفاجئة المتخذة في 31 مدينة مما أدى إلى أزمة داخلية.

في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل تركيا 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1198.

كانت السلطات في تركيا أعلنت في مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.

وبدأ سريان العزل التام، الذي تضمن حظرا للتجول، من منتصف ليل الجمعة السبت، ما يعني أنه لم تكن هناك فرصة أمام الأتراك سوى 3 ساعات لشراء احتياجاتهم الأساسية.
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