البنك المركزي: أسقطنا 8.7 مليارات جنيه من على عاتق المتعثرين.. فيديو

علق جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على الأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا، قائلًا: إن الأسواق الناشئة فقدت نحو 90 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر مارس الماضي، بسبب خروج الاستثمارات، نتيجة لارتفاع مستويات القلق لدى المستثمرين من الآثار التي قد تنتج عن فيروس كورونا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص هذه الأزمة، إضافة إلى قدرته على توفير الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد.

وقال "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن عدد المتعثرين في المبادرة الخاصة بإسقاط الديون عن الشركات المتعثرة، بلغ نحو 8 آلاف شركة أو منشأة، بإجمالي مديونيات بلغ 4.2 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي العوائد المهمشة 31.6 مليار جنيه، حيث تنص المبادرة على إسقاط جميع العوائد المهمشة، ونصف المديونية القائمة حتى نهاية ديسمبر 2019، حيث سيصل إجمالي المديونيات المتنازل عنها 33.7 مليار جنيه.

وعن أحدث الأرقام التي حققتها مبادرة المتعثرين، أوضح أنه تم الانتهاء من 637 تسوية، بإجمالي عوائد مهمشة بقيمة 7.4 مليار جنيه، وتم التنازل عن 1.35 مليار جنيه من أصل المبلغ، وهو ما يعني أن البنوك أسقطت 8.7 مليار جنيه من على عاتق المتعثرين.

وعن مبادرة التمويل الصناعي، قال إن عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن وصل إلى 317 عميلًا، بإجمالي خطوط ائتمانية تم الموافقة عليها بقيمة 8 مليارات جنيه.

وفيما يخص مبادرة دعم القطاع السياحي، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الهدف من المبادرة هو دعم القطاع السياحي في ظل ما يواجهه حاليا من تحديات، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن الاستفادة من المبالغ التمويلية في أغراض الصيانة والتشغيل.

وأكد أن مبادرة المركزي لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر تم تطبيقها في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، موضحا أن المبادرة مكلفة للغاية، وأن قوة القطاع المصرفي هو ما ساعد البنوك على تطبيق هذه المبادرة.

https://www.youtube.com/watch?v=6CVu0GbbI-Q