حبس متهمي أحداث رفض دفن ضحية كورونا بـالدقهلية 15 يوما





ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والارهاب ومقاومة السلطات وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطرق .





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وكان عدد من اهالى القرية اعترضوا امس السبت، سيارة الاسعاف التى تقل الجثمان رافضين دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة الى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الاهالى ان دفن المتوفاة سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي. وكان عدد من اهالى القرية اعترضوا امس السبت، سيارة الاسعاف التى تقل الجثمان رافضين دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة الى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الاهالى ان دفن المتوفاة سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي.







وحاول المصاحبون للجثمان اقناعهم أن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات طبقتين من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية والوقائيه وتم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، إلا أنهم أصروا على الرفض وقاموا بالقاء الحجاره عليهم واشعال النيران، فقامت قوات الامن بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم وتم دفن الفقيدة.