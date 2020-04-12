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حوادث

حبس متهمي أحداث رفض دفن ضحية كورونا بـالدقهلية 15 يوما

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:33 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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همت الحسينى
قرر المستشار محمد حفنى رئيس نيابة المنصورة الكلية حبس ٢٣ من المتهمين بإثارة الشغب والتجمهر من أهالى قرية شبرا البهو التابعه لمركز أجا بينهم ٤ سيدات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم حيث قاموا باعتراض سيارة الاسعاف والاشتباك مع قوات الامن لمنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف 64 سنه والتى توفيت أثناء علاجها من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية .


ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والارهاب ومقاومة السلطات وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطرق .

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وكان عدد من اهالى القرية اعترضوا امس السبت، سيارة الاسعاف التى تقل الجثمان رافضين دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة الى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الاهالى ان دفن المتوفاة سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي.


وحاول المصاحبون للجثمان اقناعهم أن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات طبقتين من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية والوقائيه وتم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، إلا أنهم أصروا على الرفض وقاموا بالقاء الحجاره عليهم واشعال النيران، فقامت قوات الامن بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم وتم دفن الفقيدة.
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