أطباء جامعة الزقازيق يتبرعون بجهاز تنفس صناعي لمستشفى حميات الزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم ،اليوم، دعم مستشفي حميات الزقازيق بجهاز تنفس صناعي أمريكي الصنع، من خلال أساتذة، ومدرسين بقسم التخدير بجامعة الزقازيق، وأطباء من خارج الجامعة، وقامت الشركة الوكيل بتركيب الجهاز في حضور لجنة من مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير المستشفى ، ووجه وكيل الوزارة، بسرعة إنهاء الإجراءات ودخول الجهاز الخدمة مباشرة، لخدمة المرضى .









وتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد نور بجامعة الزقازيق، والدكتورة ساره إبراهيم بمديرية الشئون الصحية، علي الجهود المبذولة بالتعاون مع رجال المجتمع المدني بالمحافظة، في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

الجدير بالذكر أنه تم دعم مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق بعدد ٣ جهاز تنفس صناعي، و عدد ١٠ أسرة فاولر، و ١٠ مينتور للعناية المركزة، وتم دعم مستشفي الإبراهيمية بعدد ٢ جهاز تنفس صناعي، و ٢ مضخة محاليل، ومنظار حنجري، وتم دعم مستشفي فاقوس النموذجي بجهاز تنفس صناعي، وتم دعم مستشفي الحسينية، ومستشفي الإبراهيمية المركزي بكميات من المستلزمات الطبية، وأثني وكيل الوزارة علي الدور والتعاون المثمر من رجال المجتمع المدني، والمؤسسات المجتمعية، ومشاركة أعضاء مجلس النواب، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين