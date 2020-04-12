AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جامعة الأزهر: امتحانات نهاية العام بموعدها في 30 مايو بشكلها التقليدي

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:50 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
أ ش أ
 قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام ستعقد في موعدها المحدد يوم 30 مايو المقبل، كما هي، دون أي تغيير في نظامها، حتى الآن. 

وأضاف عامر في - بيان اليوم الأحد - أن جامعة الأزهر لديها حلولا متعددة لعقد الامتحانات بشكلها الطبيعي التقليدي، ولن تلجأ للاختبار الإلكتروني "عن بعد" إلا في حالة الضرورة القصوى، وحال توافر المقومات المؤدية لذلك، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها الكليات حاليا بشكل تجريبي.

وأشار إلى أن تجربة "التعليم عن بعد" لاقت استحسان الكثير من الطلاب والطالبات، خاصة أن البعض منهم يعمل بوظائف خلال فترة الدراسة، فضلا عن إمكانية سماعه للمحاضرات في أي وقت يشاء، بعد تسجيلها ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
 
ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن بعض الكليات شرعت في تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بشكل تجريبي، منها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، لن تلجأ لعقد الاختبارات الإلكترونية "عن بعد"، إلا في حال استمرارية مقاومة فيروس كورونا المستجد، واستنفاد الجامعة لكل الحلول التي تؤدي إلى أداء الامتحان بشكل طبيعي، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية عن بعد التي شرعت بعض الكليات في تطبيقها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الإسكندرية: سنضطر لعمل امتحان نهاية العام إلكترونيًا فى هذه الحالة.. فيديو

التعليم: تم إلغاء امتحانات نهاية العام لطلاب النقل وامتحانات أولى وثانية ثانوى من المنزل

9 قرارات جريئة تحسم مصير طلاب المدارس .. تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي (بيان تفصيلي)

التعليم: استبدال امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بمشروع بحث يقدمه الطلاب أشبه بمشروع تخرج

احمد موسى: هذه المرحلة الدراسية لن تخضع لامتحانات نهاية العام

التعليم: مصر فى المرحلة الثانية من التعامل مع الفيروس و تقتضي تأجيل الدراسة

ترشيحاتنا

عداد كورونا : إصابة 2065 و 159 حالة وفاة في مصر (بيان وزارة الصحة)

بكلمات مؤثرة.. محمد رمضان ينعى والدة دنيا عبد العزيز

الكلب البلدي بيهوهو .. محمد رمضان يرد على أحمد فهمي .. تفاصيل

قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

فيريرا يخرج عن صمته ويتحدث عن تجربة الزمالك

السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق وتحديث محاور النقل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور

قميص ستان.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

بعد تخطى عدد الإصابات 2000 شخص.. كيف تحمي نفسك من عدوى كورونا؟