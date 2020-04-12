مدحت صالح: أزمة كورونا فض اشتباك بأمر إلهي

كشف الفنان مدحت صالح ، تفاصيل طرحه أغنية "يابو بالطو أبيض"، مؤكدا أنها جاءت بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي.

وأشاد مدحت صالح خلال مداخلةة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، بالاطباء، قائلًا :"أنتم فى قلوبنا ونشعر بكم ونقول لكم كتر خيركم.. وأرى أن أزمة كورونا بمثابة فض اشتباك بأمر إلهي".

وأوضح أن أزمة فيروس كورونا أحدثت خللا كبيرا فى العالم فى مواقف وتفاصيل كثيرة ليعيد الجميع حساباته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الأحد، خروج 21 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.