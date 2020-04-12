AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدحت صالح: أزمة كورونا فض اشتباك بأمر إلهي

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:26 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

كشف الفنان مدحت صالح ، تفاصيل طرحه أغنية  "يابو بالطو أبيض"، مؤكدا أنها جاءت بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي.

 

وأشاد مدحت صالح خلال مداخلةة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، بالاطباء، قائلًا :"أنتم فى قلوبنا ونشعر بكم ونقول لكم كتر خيركم.. وأرى أن أزمة كورونا بمثابة فض اشتباك بأمر إلهي".

 

وأوضح أن أزمة فيروس كورونا أحدثت خللا كبيرا فى العالم فى مواقف وتفاصيل كثيرة ليعيد الجميع حساباته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الأحد، خروج 21 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهالي يستقبلون طبيبا عائدا من الحجر الصحي بالزغاريد.. فيديو

أجنبية والباقي مصريين .. الصحة تكشف تفاصيل حالات الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 247 مصابا

الصحة: 110 حالات إصابة جديدة ووفاة 9 بـ كورونا.. ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 305 .. والمصابين 1560 و103 وفيات

الصحة: انخفاض أعداد المصابين بـ كورونا .. وارتفاع الوفيات

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل بسبب اتحاد الكرة

السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق وتحديث محاور النقل

لن تصدق.. الذهاب للحمام يكشف قدرة المناعة عندك

الملك سلمان كتب مقدمة كتابه.. ما لا تعرفه عن سلطان العدل ستيفن هوكينج العرب

سينحصر بعد ٢٥ أبريل منجمة روسية تنبأت بتفشي فيروس كورونا قبل ظهوره

مدحت العدل: المثقفون رأوا ضرورة التدخل لمنع الوقيعة بين مصر والكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية

كاجوال ولا كلاسيك .. جميلة عوض بإطلالة غريبة ومثيرة .. شاهد