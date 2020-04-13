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رياضة

الكاف يحسم موقفه من إمكانية إلغاء البطولات المحلية وتخفيض عقود اللاعبين.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:17 ص
الكاف
الكاف
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ياسمين تيسير
كشف عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن موقف الكاف من امكانية الغاء اي دوري محلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبد المنعم باح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" أن الكاف لن يجبر اي اتحاد محلي على استكمال بطولة الدوري او الغائها مشددا على ان الامر في يد الاتحاد المحلي وفقا لمستوى تطور كورونا في البلاد المختلفة. 


واضاف عبد المنعم باح أن الوقت يعتبر مبكر جدا للحديث عن امكانية الغاء البطولات المحليه من عدمها مشددا ان الازمه وارد ان تنتهي في القريب العاجل.

وأكمل أنه من الصعب ايضا في الوقت الحالي تحديد موعد عودة المباريات في الدوريات الافريقية.

أما عن موقف الكاف من تخفيض عقود اللاعبين فأكد ان الكاف لن يجبر أي اتحاد على تخفيض العقود من عدمها، مشددا ان موقف الكاف والاتحاد الدولي استشاري فقط وما سيتم من تخفيض سيكون بموافقه اللاعبين أنفسهم.
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