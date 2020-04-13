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رياضة

عمرو الجنايني يكشف عن أول قرار له بعد تولي رئاسة اتحاد الكرة.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:30 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو الجنايني، عن أول قراراته بعد تولي إدارة اللجنة الخماسية القائمة بالعمل على مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال "الجانيني" خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه سيف زاهر، إنه تسلم الشارة من مجموعة مميزة عملت بجهد ولكن الظروف لم تخدمهم. 

وتابع: قررت منذ تولي المهمة أن اخذ قرارات صارمة ولن اتهاون وسوف اعمل باللوائح والنظام.

وصرح قررت عمل فرز لمن تولى معي الادارة، وعملت بجهد كبير لكي اعرف من معنا ومن علينا.

واشار الجنايني الى أنه، لم يعزل نفسه عن العالم وعمل بيده وكل من كان معه كان يعمل بيده لكي يرتقي.

وتابع الجنايني: كنت محظوظ للغاية ودائماََ اقول ذلك انا اكثر المحظوظين من بين الذين تولوا ادارة اتحاد الكرة. 
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