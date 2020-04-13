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أخبار العالم

قرار جديد من ترامب بشأن فتح البلاد في الأول من مايو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن قرار الرئيس دونالد ترامب بتكوين فريق مكون من 5 خبراء، لوضع توصيات بشأن إعادة فتح الاقتصاد للعمل بداية من الأول من مايو. 

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، باتفاق كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاج الخام، قائلا إنه سيصون الوظائف في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.

وقال ترامب "سيصون هذا مئات الآلاف من وظائف الطاقة في الولايات المتحدة،" مضيفا أنه توجه بالشكر وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان.

وأعلن خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، منذ قليل عبر موقعه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إتمام الاتفاق بشأن اسعار النفط قائلا: "نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض إنتاج النفط".
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