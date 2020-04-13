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فن

على أغاني التسعينيات.. شاهد أحدث ظهور لنسرين طافش على "تيك توك"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:43 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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اسماء الحسينى

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بفيديو جديد لها على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" ، وظهرت فيه وهى تغني على أغاني التسعينات .

وكتبت معلقه عليه :(من وحى أغاني وكليبات التسعينات ..جيل ثمانينات اكثر ..ناس رح يعرفوا قيمة عالفيديو ).

‎يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.


‎وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد 
@nesreentafesh

من وحي اغاني و كليبات التسعينات .. جيل الثمانينات اكتر ناس رح يعرفو قيمة هالفيديو ♥️👌🏻😎💃🏻

♬ original sound - khaledmounibofficial
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