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منوعات

الوضع في غاية الصعوبة.. بيل جيتس يحدد موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:04 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
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نهى حمدي
بات رجال الأعمال وأصحاب الشركات يضعون تخمينات بشأن انتهاء فيروس كورونا والأوضاع التي سيترك عليها الفيروس حال البلدان خلال الفترة القادمة، ووضع مدة زمنية كي تعود الحياة إلى ما قبل كورونا.

كان من ضمن هؤلاء المليونير "بيل جيتس" مؤسس شركة مايكروسوفت، حيث قال أن الحياة لن تعود طبيعية وإلى ما كانت عليه إلا بعد 18 شهر من انتهاء جائحة الفيروس التاجي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأضاف إن الأزمة "غير مسبوقة" وأثبتت أنها "صعبة للغاية"،  لكن اللقاح سوف ينهي المحنة، لذلك يتطلب الامر منا إيجاده بشكل سريع لوضع حد لتلك الأزمة، ووصف اللقاح بأنه "الأداة الأكثر إلحاحًا التي نحتاج إليها  حاليًا بشكل ضروري".

كما قال "بيل جيتس" :"يرى الناس الدمار الاقتصادي والضغوط النفسية،  وهذا أمر غير مسبوق وصعب للغاية للتعامل معه"، مضفيًا:"نريد العودة إلى الحياة التي كانت لدينا قبل الإصابة بفيروس كورونا"، هذا ما تمنى "بيل جيتس" من تلك المحنة الكبرى.

ملقى باللوم على الحكومات لما نحن فيه الآن، حيث قال :" إنه كان هناك القليل من التحضير قيل انتشار الوباء ، الذي شهد إغلاق دول العالم لمنع انتشاره ولكن في وقت متأخر".
واختتم :"وقال: بعد انتهاء اللأزمة بالتأكيد سننظر إلى الوراء ونتمنى لو استثمرنا أكثر حتى نتمكن من الحصول بسرعة على جميع التشخيصات والأدوية واللقاحات".
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