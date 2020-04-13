AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليلي أحمد زاهر تشعل تيك توك من جديد بأحدث فيديو لها

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:29 ص
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
Advertisements
اسماء الحسينى
نشرت الفنانة ليلى، ابنة الفنان احمد زاهر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات " تيك توك " فيديو كوميديا جديدا لها. 

وتلقت تفاعل كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتي :

احلى ليلي عسولة اوى 

بتموتيني ضحك انتى وأختك ماشاء الله عليكم 

سكككر ربنا يحميكى 

وتشارك الفنانة ليلي أحمد زاهر في بطولة مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي
@lailaahmedzaher

##stayathome ##justforfun ##quarentine_mood ##fyp

♬ الصوت الأصلي - userl0x0cofj6p
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها فى مسلسل الفتوة

معانا واحد في الجروب.. ليلى أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا بتيك توك.. شاهد

أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته على مشاركتها بـ مسلسل الفتوة.. شاهد

على طريقة سعيد صالح.. ليلى أحمد زاهر تشارك في تحد جديد على تيك توك

على طريقة دنيا سمير غانم.. أحمد ظاهر بصحبة ابنته في فيديو جديد

محمود حافظ يروج لمسلسله الرمضاني "الفتوة"

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الجمهورية: سيتم تصنيع الدواء الياباني لـ كورونا في مصر.. فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم.. حقيقة التوقيع مع بديل رمضان صبحي.. ومفاوضات مع 6 لاعبين بدلا من أحمد فتحي

حسن شاكوش يطلق أغنية جيشنا الأبيض.. فيديو

هل حقا المدينة المنورة لا تصاب بالطاعون؟.. فلماذا عُلقت الصلاة بالمسجد النبوى؟.. مفكر إسلامي يجيب

انتصار جديد على كورونا في مصر.. شفاء 4 مصابين بمستشفى العزل في المنيا

أول تعليق من زوج طبيبة الدقهلية على اعتذار رئيس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا