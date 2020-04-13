ليلي أحمد زاهر تشعل تيك توك من جديد بأحدث فيديو لها

نشرت الفنانة ليلى، ابنة الفنان احمد زاهر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات " تيك توك " فيديو كوميديا جديدا لها.





وتلقت تفاعل كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتي :





احلى ليلي عسولة اوى





بتموتيني ضحك انتى وأختك ماشاء الله عليكم





سكككر ربنا يحميكى





وتشارك الفنانة ليلي أحمد زاهر في بطولة مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي