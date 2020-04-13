ارتفاع جديد في أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في اليابان

أكد وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، إصابة 530 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 4 أشخاص.





وارتفعت أعداد الإصابات في اليابان إلى 7967 حالة على الأقل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 712 إصابة من سفينة دياموند برينسيس كروز، وفقًا لوزارة الصحة.





كما ارتفع أعداد الوفيات في البلاد إلى 114 حالة وفاة بما فيها 12 على متن السفينة.





جاء الارتفاع الأخير في الحالات مع دخول أجزاء كبيرة من اليابان في عطلة نهاية الأسبوع في ظل حالة الطوارئ، حيث سجلت طوكيو أعلى قفزة في يوم واحد في الحالات يوم السبت الماضي ، مع 197 إصابة.



