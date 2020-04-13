النفط يرتفع 4.1% عقب اتفاق لأوبك+ على خفض قياسى للإنتاج

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين 13 أبريل 2020، بعدما توصل منتجون كبار لاتفاق على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق ولكن كبح المكاسب قلق بشأن عدم كفاية الخفض لمنع تخمة للمعروض في ظل تهاوي الطلب جراء فيروس كورونا.



ووافقت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون فيما يُعرف بأوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو لدعم أسعار النفط وهو ما يمثل 10% من الإمدادات العالمية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ما يعادل 4.1% لتسجل 32.77 دولار للبرميل بعد أن فتحت على مستوى مرتفع للجلسة عند 33.99 دولار.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.01 دولار ما يوازي 4.4% إلى 23.77 دولار للبرميل بعد أن بلغ المستوى المرتفع 24.74 دولار.





