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منوعات

بعد إغلاق صالونات التجميل .. سيدة تلجأ لحيلة غريبة للعناية بشعرها .. صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تسبب فيروس كورونا في توقف نشاط بعض المحلات التجارية و أبرزها مراكز التجميل للسيدات ، نتيجة لتعليمات الحكومة الصارمة التي منعت الانشطة الترفيهية لحين الانتهاء من فترة الحجر الصحي للدول . 

وقعت بعض السيدات في الفخ و اغلقت الحكومة مراكز التجميل في وجههن ، فرضن عليهن البقاء في المنزل و عدم الخروج لأي مكان حفاظا على صحتهم ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية . 

اضطرت إحداهن الاستعانة بزوجها في قص شعرها و العناية ببشرتها ، و قررت أن تقوم بالخلطات المنزلية للعناية ببشرتها و جمالها و صحة شعرها . 

فقد طلبت من زوجها أن يقص لها اطراف شعرها و محاولة مساعدتها في العناية بأظافره و بشرتها ، و المفاجأة هي أن زوجها نفسه وضع الخلطات التجميلية على وجهه لتجربتها و أعجب بتلك الوصفات و قام الاثنان بعمل مركز تجميلي صغير خاص بهما في المنزل . 
بعد إغلاق صالونات التجميل .. سيدة تلجأ لحيلة غريبة للعناية بشعرها .. صور
بعد إغلاق صالونات التجميل .. سيدة تلجأ لحيلة غريبة للعناية بشعرها .. صور
بعد إغلاق صالونات التجميل .. سيدة تلجأ لحيلة غريبة للعناية بشعرها .. صور
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