بعد إغلاق صالونات التجميل .. سيدة تلجأ لحيلة غريبة للعناية بشعرها .. صور





وقعت بعض السيدات في الفخ و اغلقت الحكومة مراكز التجميل في وجههن ، فرضن عليهن البقاء في المنزل و عدم الخروج لأي مكان حفاظا على صحتهم ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية .





اضطرت إحداهن الاستعانة بزوجها في قص شعرها و العناية ببشرتها ، و قررت أن تقوم بالخلطات المنزلية للعناية ببشرتها و جمالها و صحة شعرها .





فقد طلبت من زوجها أن يقص لها اطراف شعرها و محاولة مساعدتها في العناية بأظافره و بشرتها ، و المفاجأة هي أن زوجها نفسه وضع الخلطات التجميلية على وجهه لتجربتها و أعجب بتلك الوصفات و قام الاثنان بعمل مركز تجميلي صغير خاص بهما في المنزل .

تسبب فيروس كورونا في توقف نشاط بعض المحلات التجارية و أبرزها مراكز التجميل للسيدات ، نتيجة لتعليمات الحكومة الصارمة التي منعت الانشطة الترفيهية لحين الانتهاء من فترة الحجر الصحي للدول .