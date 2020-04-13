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محافظات

زوج الدكتورة ضحية كورونا بالدقهلية يروي تفاصيل مأساة دفن زوجته

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
قال الدكتور محمد الهنداوى زوج الدكتورة سونيا عبد العظيم ضحية كورونا،إن زوجته التي أثارت جنازتها ضجة في لشارع المصري إثر إثارة أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية الشغب وتجمعوا في محاولة منهم لمنع دفنها في مقابر زوجها، كانت تمتلك قلبا من ذهب وكان الجميع يحبونها خاصة بقريته شبرا البهو وكانت تعتبرهم أهلها وطلبت أن تدفن في القرية،لذا قمنا ببناء أكثر من مقبرة للأسرة ورغم أنها كانت من قريه ميت العامل وهى قرية مجاوره لنا إلا انها طلبت ذلك".

وأضاف الزوج":"أنا في صدمة،ولم أخرج منها بسبب مع حدث من قبل القلة القليلة من أهل قريتى غير واعية وأصبت بصدمة،لم أتخيل أن يحدث ذلك من قبل هؤلاء من أهل قريتي التى احبها كثيرا وارتبطت بها كثيرا غير مصدق بالفعل " انا مصدوم بجد ايه جرى لهم".

يذكر ان مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا للاهالى اكدوا للاهاالى انه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي اصروا على رفضهم حتى اضطر الامن لتفريقهم بالقوة.




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