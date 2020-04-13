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أخبار البلد

مجدي البدوي يدعو عمال مصر إلى زيادة الإنتاج لبناء اقتصاد قوي لمواجهة كل الأزمات

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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محمد غالي

دعا مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  العمال  عمال مصر إلى ضرورة زيادة الإنتاج وإتقانه خلال المرحلة الحالية وعدم اعتبار دعوة الحكومة للشعب بالجلوس فى البيت الهدف منها غلق المصانع وتوقف دوران عجلة الإنتاج.

وأكد البدوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين  بأن الدعوات بالجلوس فى المنزل موجهة فقط للذين حددهم قرار رئيس الوزراء من السيدات اللواتي  لديهم أطفال اقل من ١٢ عاما بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم، أما الفئات الأخرى فلقد صنفهم قرار رئيس الوزراء إلى نصفين الأول منهم يستطيع أن يعمل من منزله، والجزء المنتج يتم تقسيمهم بنظام "الورادي" ، حتى يقل التزاحم  ولاينتقل الفيروس بين الناس .

وقال البدوي إنه يجب هنا على الفئات التى تعمل من خلال منازلهم ان تمنح عملها ساعات إضافية توازى الوقت الذى تستهلكه فى المواصلات،اما الفئات التي تعمل من مواقع العمل  فيجب عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تحميهم من انتقال الفيروس وفى المقابل بذل مجهود مضاعف لسببين: الأول أنه يؤدى دوره ودور الزميل الموجود فى الراحة..والسبب الثانى أنه يساعد الدولة فى تحمل زميل آخر تضررت مهنته من الأزمة الحالة التى يمر بها العالم.

وأضاف البدوي بأن زيادة الإنتاج وجودته هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد قوى للدولة المصرية نستطيع من خلال مواجهة كل الأزمات والكوارث التى تحيط بالبلاد خلال المرحلة الحالية وفى النهاية قال البدوى إذا كنا نريد كسب تلك المعركة، فعلينا بالإنتاج.
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